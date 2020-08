PALERMO – Sono stati incastrati dalle riprese di telecamere nascoste, piazzate dal Corpo forestale della Regione in via Emanuele Paternò, nel tratto che costeggia il fiume Oreto a Palermo, i titolari di tre esercizi commerciali che sono stati denunciati per raccolta, trasporto e abbandono di rifiuti; sequestrati i mezzi delle loro aziende. Sono state, inoltre elevate, diverse sanzioni amministrative a carico di privati cittadini che, al pari dei tre commercianti, avevano abbandonato in maniera selvaggia rifiuti di ogni genere: materassi, frigoriferi, sedie, mobili, ma anche sfabbricidi e sfalci di potatura.

Un uomo di 35 anni è stato invece sorpreso a incendiare i rifiuti. “Non bisogna dare tregua a questi soggetti privi di scrupoli che con la loro scelleratezza ammorbano il territorio dell’isola, provocando un pesante degrado ambientale – dice il governatore della Sicilia Nello Musumeci – Anche sotto questo profilo, la costante attività di controllo degli uomini del nostro Corpo forestale continua a produrre risultati meritevoli di grande apprezzamento, così come meritevoli sono le segnalazioni che provengono da parte dei cittadini. La nostra terra, ripeto, ha bisogno assolutamente di una nuova coscienza civica se vuole assicurarsi un futuro migliore”. (ANSA).