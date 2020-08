Il ministro Luigi Di Maio ‘non parteciperà all’incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. L’incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede’. Lo rendono noto fonti M5s. È rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma per questa sera a Bologna. Si fa rovente il clima nel governo dopo che il vicepremier leghista Matteo Salvini, in un comizio a Sabaudia ieri sera, sembra aver premuto con decisione l’acceleratore sul ritorno alle urne: ‘non mi interessano i rimpasti, se le cose non si possono fare è inutile andare avanti’. Poco prima di lasciare Roma, un incontro con il premier Conte, al quale avrebbe posto un ultimatum: un’intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi. Salvini cancella due comizi in Abruzzo e oggi, prima di andare a Pescara, sarà a Roma per colloqui e si parla di un incontro con Di Maio. Il premier cancella la conferenza stampa di oggi prevista per fare il punto prima della pausa estiva.

Aggiornamenti

“L’Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise – dice la Lega in una nota – inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni. C’è la consapevolezza e la presa d’atto che – prosegue la nota – dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti. Il voto di ieri sulla Tav ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione. Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato la sede del governo per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è durato circa un’ora.