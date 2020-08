PALERMO – Notte di super lavoro per i vigili del fuoco, con incendi da un capo all’altro della provincia. Da oltre ventiquattro ore, la nuova ondata di caldo sulla Sicilia ha alimentato i roghi scoppiati sulle colline che circondano la città: il Palermitano, insieme alla provincia di Trapani, è una delle zone più colpite dall’emergenza.

E a distanza di soli cinque giorni dalla devastazione di Monte Caputo, dove aree vastissime sono state divorate dalle fiamme il 3 agosto, mettendo in pericolo residenti e abitazioni, una delle quali è stata distrutta dall’incendio. Nella giornata di ieri, l’allarme è nuovamente scattato nella stessa zona, decine di chiamate sono giunte al centralino dei vigili del fuoco, intervenuti insieme alla Protezione civile e alla Forestale anche a Giacalone, San Martino delle Scale, Marineo, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, bagheria, Ficarazzi, San Giuseppe Jato, Partinico, Terrasini e Montelepre, sia via terra, che dall’alto con il Canadair.

Sono stati 135 gli interventi coordinati dalla task force istituita in prefettura nelle ultime 48 ore, con oltre 140 uomini in campo e quaranta mezzi. Fiamme a San Cipirello, Trappeto, San Mauro Castelverde, Ventimiglia di Sicilia, con tutti i soccorritori sono impegnati per far fronte all’ennesima emergenza dietro alla quale i sarebbe nuovamente la mano dei piromani.

Per questo al lavoro ci sono anche carabinieri e polizia, a caccia degli incendiari che anche oggi potrebbero approfittare delle alte temperature e del vento di scirocco per entrare in azione. “Siamo in massima allerta – spiegano dal comando dei vigili del fuoco – oggi potrebbe essere un’altra giornata critica sul fronte degli incendi. Per questo è stato potenziato il dispositivo di soccorso con il raddoppiamento dei turni, anche con l’arrivo di colleghi provenienti da Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania. In ausilio anche le sezioni di colonna mobile Calabria”.

A Palermo qualcuno ha dato fuoco a un cassonetto pieno di rifiuti in via Rosario Gregorio. Le fiamme si sono alzate producendo un fumo nero e rendendo l’aria irrespirabile. La facciata della palazzina vicino al cassonetto si è annerita. Alcuni abitanti della zona hanno spostato altri cassonetti prima che le fiamme li avvolgessero lamentando che in quel punto vi era una montagna di rifiuti da giorni e la Rap non aveva svuotato i cassonetti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato che ha chiuso la strada.

Ieri è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo nella giornata di oggi e di domani, venerdì. Il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione). La temperatura massima alle ore 14 di oggi si attesterà sui 34 gradi (percepita 36 gradi); venerdì si prevede la stessa temperature massima alle ore 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi. “Si ricorda che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio”.