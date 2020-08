PALERMO – Circa duecento persone hanno partecipato al sit-in organizzato a Palermo dal Forum antirazzista e da Emmaus contro il decreto sicurezza bis. Tra i presenti, davanti al teatro Massimo di piazza Verdi, il sindaco, Leoluca Orlando, e gli assessori alla Cittadinanza solidale e alla Mobilita’ Giuseppe Mattina e Giusto Catania. “Siamo in presenza di un ulteriore provvedimento disumano e incostituzionale che pero’ sempre di più appare come la punta dell’iceberg di un processo di fascistizzazione del nostro Paese – ha affermato Orlando -. I migranti sembrano sempre piu’ un pretesto utilizzato da qualcuno che sta sovvertendo le regole democratiche del nostro Paese e sta provocando un imbarbarimento culturale. La società civile palermitana è presente in piazza ancora una volta per dire ‘no’ a chi in questo momento sta cercando di eliminare liberta’, democrazia e rispetto dei diritti umani”. Catania ha evidenziato la “preoccupazione” di chi e’ sceso in piazza per quella che ritiene “una torsione autoritaria. Il decreto sicurezza – ha sottolineato – rischia di produrre più insicurezza, per questo è giusto essere qui a protestare”. Secondo Nicola Teresi, presidente di Emmaus Palermo, si tratta di una manifestazione per dire ‘si” ai diritti umani che riconoscono alle persone la libertà di circolare liberamente nel mondo. C’e’ un declino culturale e legislativo – ha concluso – e i cittadini che amano la Costituzione devono muoversi contro questo declino”. Per Mattina “una sola certezza: le persone in mare vanno salvate”.

