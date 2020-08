Uno sguardo e la coltellata

VITTORIA (RAGUSA) – Il 15 giugno scorso a Vittoria (Ragusa) avrebbe colpito con un fendente un 35enne al culmine di una discussione nata per uno ‘sguardo’ mentre si trovava davanti ad un camion-bar della città insieme ad altri avventori. Per il medico legale avrebbe potuto causare la morte della vittima. E’ quanto viene contestato ad un detenuto di 37 anni, G. R., al quale la Polizia di Stato ha ora notificato una ordinanza di custodia cautelare per tentativo di omicidio emesso dal Gip di Ragusa. L’uomo era stato arrestato per un altro motivo durante le indagini. Dopo il ferimento nessuno dei presenti aveva soccorso la vittima, né chiamato la Polizia per paura e lo stesso ferito, per il timore di denunciare, ai medici del Pronto Soccorso aveva detto di essersi ferito accidentalmente. A ricostruire l’accaduto in meno di 72 ore è stata però, grazie alle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, la Polizia di Stato, che ha consegnato l’informativa alla Procura, che ha così chiesto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.(ANSA).