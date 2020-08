Da lunedì tocca a via Calderai, il giorno dopo al via la pedonalizzazione di via Maqueda

PALERMO – Via Roma, si cambia. Scatta oggi il ritorno del doppio senso in una delle principali arterie del traffico in città, l’unico asse di attraversamento rimasto a disposizione delle automobili, anche se in piena Ztl.

Il comune di Palermo ha tolto i cordoli, rattoppato l’asfalto e sistemato la segnaletica, anche se i tempi sono stati più lunghi del previsto: la settimana scorsa il primo passo con la chiusura del Cassaro Basso, oggi via Roma e solo la prossima settimana il resto dell’ordinanza. Provvedimenti che hanno scontentato parte dei commercianti e dei residenti, ma che finora sembrano aver riscosso un buon gradimento generale.

Il cronoprogramma messo a punto dall’assessore alla Mobilità Giusto Catania prevede oggi il doppio senso in via Roma, anche se le regole della Ztl non subiranno variazioni; altra novità l’eliminazione delle corsie preferenziali per gli autobus. Saranno quattro le pattuglie dei vigili schierate, oltre a due caschi bianchi in motocicletta.

Lunedì tocca a via Calderai in cui cambierà il senso di marcia: non più da via Maqueda verso via Roma ma al contrario, consentendo così di raggiungere il mercato di Ballarò da via Ponticello e Casa Professa. Due le pattuglie dei vigili e altrettanti motociclisti per orientare pedoni e automobili.

Martedì si chiude con via Maqueda che cambia senso di marcia: dalla Stazione ai Quattro Canti. In realtà non sarà una vera pedonalizzazione, perché dalle 7 alle 10 gli automobilisti potranno passare: la prima ora tutti, le altre due solo i possessori di pass Ztl. Dalla Stazione centrale si arriverà così ai Quattro Canti e lì si dovrà svoltare a destra, nel tratto centrale del Cassaro: all’incrocio con via Roma si potrà andare a destra (verso la Stazione) o a sinistra (direzione Massimo).