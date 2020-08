PALERMO – La Guardia di finanza, nel corso di un controllo in una struttura ricettiva a Pollina (Pa), ha trovato tre lavoratori in nero. Uno di loro, M.A., 41 anni, percepiva il reddito di cittadinanza. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria e gli è stata sequestrata la carta delle Poste italiane utilizzata per percepire l’entrata. Al vaglio dei finanzieri c’è ora la posizione fiscale della società alla quale è stata elevata una sanzione di 11 mila euro. Salgono a 51 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Cefalù nell’ultimo anno. (ANSA).