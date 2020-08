La crisi, Musumeci:

ROMA – La Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. “Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona”, spiega una nota del Carroccio.

“Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona – ha scritto su Twitter Salvini, che pubblica un video che lo ritrae commosso al comizio di Pescara -. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!”. E intanto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia la sua proposta: “Stiamo arrivando al dunque, non si scherza, se prevale l’ipotesi leghista si apre per il Sud un drammatico declino e quindi lavoreremo per una alleanza meridionaliste che abbiano come primo contenuto programmatico il lavoro al Sud. Lo squagliamento del governo nazionale – ha detto De Luca, esponente del Pd – e l’iniziativa aggressiva assunta dalla Lega rende motivato e necessario un movimento di valore analogo nel sud. A questa iniziativa di Salvini bisogna rispondere con un rilancio meridionalista molto determinato, perché parliamo di decine di miliardi di euro che possono essere sottratti al Sud e di un sud che non rimane in Europa o rischia di non avere più risorse”.

Salvini, da Termoli, attacca: ‘Sento toni simili tra Pd e Di Maio, sarebbe incredibile che ci fosse un governo così. Conte mi ha sempre detto: mai un altro governo’. Pronta la replica di M5s: “Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto, giullare. Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese”, conclude la nota M5s.

Salvini prende tempo sull’ipotesi di alleanze elettorale: “Non si è deciso se correremo da soli – dice – abbiamo un’idea di Italia che sottoporremo a chi la condivide con noi”. La leader di FdI, Giorgia Meloni, aveva chiarito che il suo partito farà alleanze ‘prima del voto’ per essere chiari con gli elettori. E in M5S scoppia la grana candidato premier: “Non abbiamo ragionato sulla campagna elettorale” spiega il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro su un eventuale candidatura di Luigi Di Maio come premier per il M5S.

“Non so, anche se lo immagino, quale piega prenderà questa crisi di governo, ma una cosa deve essere chiara a tutti i protagonisti della politica nazionale: il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire – prosegue il governatore – la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana. Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Italia; l’ambiente, i beni culturali e le produzioni enogastronomiche del Mezzogiorno, nel mondo sono considerati dei veri e propri gioielli, ma manca l’impegno concreto dello Stato per consentirci di valorizzare tutto questo. Il Sud non ha bisogno di politiche assistenziali, ma di regole che consentano la celere costruzione delle infrastrutture e lo sviluppo dei servizi indispensabili per creare posti di lavoro di qualità”. “Se la politica nazionale – continua Musumeci – non capisce che i due milioni di meridionali che hanno lasciato la propria terra, nel corso degli ultimi 15 anni, sono un’emergenza nazionale, è meglio che eviti di venire a chiedere voti al Sud. E non lo faccia neppure se prima non dice quali sono le ricette da mettere, subito, sul piatto per far ripartire il Mezzogiorno. Noi abbiamo le nostre idee e siamo disposti a condividerle nell’interesse dei nostri concittadini con quanti abbiano a cuore lo sviluppo di tutta la Nazione, e non solo di alcune aree a discapito di altre”. (ANSA).