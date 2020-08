PALERMO – La giunta del Comune di Palermo decide di affidare ai privati la manutenzione delle strade togliendo questa competenza dalla bozza del nuovo contratto di servizio della Partecipata Rap che andra’ all’esame del consiglio comunale, e il deputato nazionale del Movimento cinque stelle Aldo Penna chiede chiarimenti. “La decisione dell’amministrazione comunale di Palermo di affidare ai privati la manutenzione delle strade e’ la certificazione che Orlando la Rap non sa proprio come farla funzionare e comincia a spogliarla dei suoi compiti statutari – afferma Penna in una nota -. A questo proposito converrebbe conoscere di quanto sara’ decurtato il contratto di servizio che ha finora legato la Rap al Comune e a quanto ammontera’ il capitolato per la manutenzione delle strade di Palermo. Sara’ un appalto assegnato con procedura aperta europea o si cerchera’ nei dintorni? Non dimentichiamo che sulla manutenzione delle strade di Palermo si sono combattute battaglie per la legalita’ e l’equita’ e che l’ultimo gestore, la Lesca-Farsura, era impresa al di sotto di tanti sospetti e controllata dalla famiglia Cassina – conclude il parlamentare nazionale M5s – che per un cinquantennio, sotto le amministrazioni di ogni colore, ha controllato il ghiotto appalto delle manutenzione strade”.

(DIRE)