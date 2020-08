PALERMO – Sono stati fatti brillare 15 proiettili della Seconda guerra mondiale avvistati da un sub durante un’immersione nello specchio acqueo del comune di Altavilla Milicia nella zona Torre Colonna, adagiati su un fondale di circa 3 metri. Le operazioni sono state condotte dai palombari della Marina militare in servizio ad Augusta in collaborazione con i militari della Guardia costiera di Porticello, sotto il coordinamento della direzione marittima della Sicilia occidentale e capitaneria di porto di Palermo. I proiettili sono stati fatti brillare su un fondale a una distanza superiore a un miglio nautico dalla costa. Nel corso delle operazione la zona era stata interdetta alla navigazione e ad ogni attività controllata dalle motovedette della Guardia costiera. Intanto, in località Pirreca, nell’Isola di Favignana, in prossimità della costa e ad una profondità di circa 3-4 metri, è stata segnalata la presenza di un presunto ordigno bellico. La zona di mare antistante la località, per un raggio di duecento metri, è stata vietata a barche e bagnanti. (ANSA).