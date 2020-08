PALERMO – Un Tavolo tecnico permanente a supporto degli enti locali siciliani in difficoltà finanziaria sarà istituito dal governo Musumeci presso l’assessorato alle Autonomie locali, nei primi giorni di settembre. Lo rende noto l’assessore Bernardette Grasso. Sindaci, segretari generali, dirigenti e responsabili degli enti locali potranno rivolgersi a questo nuovo interlocutore per ricevere un aiuto concreto: dagli strumenti disponibili per affrontare e, soprattutto, superare le difficoltà finanziarie in cui versano ormai da anni, al supporto da parte di professionisti e tecnici esperti in materia di bilancio e di gestione, provenienti dal mondo accademico o dalle più importanti Istituzioni e Autorità nazionali. “L’assessorato alle Autonomie locali – sottolinea l’assessore Grasso – cambia passo e apre una nuova fase. In linea con il processo di efficientamento della ‘macchina amministrativa’ avviato, la Regione Siciliana diventa interlocutore dei moltissimi enti in difficoltà. Lo fa attivando strumenti e servizi informativi, tecnici, legislativi, ma anche finanziari, per permettere un concreto ed effettivo risanamento dei conti pubblici, a beneficio dei cittadini e dei territori. Il progetto del Tavolo tecnico permanente, nato dalla collaborazione con consulenti ed esperti in materia, sarà coadiuvato anche dagli uffici regionali. L’obiettivo finale è quello di giungere a soluzioni ‘di sistema’ per le problematiche finanziare di tutti gli enti locali, non solo siciliani, candidandosi quindi come strumento sperimentale a supporto del legislatore nazionale”. “I risultati prodotti grazie ai nuovi strumenti di prevenzione e gestione della crisi finanziari degli enti locali saranno soggetti a un monitoraggio periodico, anche per disporre di una banca dati regionale”, conclude l’assessore.

