Si tratta di un 33enne. Era entrato in azione anche in viale Strasburgo.

PALERMO – Recidivo, al punto da essere bloccato dalla polizia due volte nel giro di poche ore. Un uomo è finito in manette dopo aver tentato i furti alla Zisa e nella zona di viale Strasburgo: in seguito al primo, era già stato fermato e trasferito nei locali della Scientifica per il fotosegnalamento e, dopo essere stato denunciato, è tornato a piede libero.

Era stato rintracciato, infatti, dopo il furto di due valigie ai danni di alcuni turisti che le avevano lasciate in un’auto parcheggiata vicino ad un b&b, alla Zisa. Le telecamere della struttura ricettiva avevano permesso ai poliziotti di risalire in poco tempo a V.E, 33enne palermitano, del quale gli agenti conoscevano già la residenza.

Una volta di fronte alla polizia, è stato l’uomo stesso ad ammettere di essere l’autore del furto e infatti, nella sua abitazione, sono state ritrovate le valigie poi riconsegnate ai legittimi proprietari. Dopo gli accertamenti e il fotosegnalamento nei locali della Scientifica, il 33enne è però tornato in azione.

E’ stato l’equipaggio di una volante che effettuava i controlli in viale Strasburgo a coglierlo in flagrante: stava rovistando, anche in questo caso, all’interno di una macchina parcheggiata in cui aveva già trovato un IPad. Gli agenti l’hanno quindi nuovamente bloccato e, stavolta, trasferito nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima.