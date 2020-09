Avete anche voi amici

Tutte, ma proprio tutte le analisi sociologiche concordano su un punto:“Viviamo in un’epoca di alta tecnologia digitale, in una società incessante ed iperattiva, siamo tutti iperconnessi., inchiodati a smartphone e tablet,, non abbiamo più attimi di quiete”. Difficile, veramente difficile, contestarle. Forse, però, sono incomplete. Trascurano un fenomeno antropologicamente interessante. Non so esattamente quanto sia diffuso. Io mi ci imbatto di frequente. Parlo dell’amico (ho detto l’amico) che non risponde mai al telefono.

Tu lo chiami, e il telefono squilla a vuoto. Ti dici: “Vabbè, sarà impegnato, magari ora non ha voglia di parlare, vedrà la mia chiamata e si farà vivo”. Niente di tutto questo. Silenzio, elettroencefalogramma piatto. E’ una situazione che produce sempre inquietanti riflessioni. Uno comincia ad avventurarsi in improbabili esami di coscienza, scava con la memoria alla ricerca di possibili errori, si interroga su eventuali ragioni. Poi accade che, dopo qualche giorno, a volte dopo settimane, l’amico si materializzi, come se nulla fosse: “E’ da un pezzo che non ci sentiamo, ma che fine hai fatto, come va?” Oppure: “Usciamo stasera?

Lo dice con un tale naturalezza che non ti passa neppure per l’anticamera l’idea di fare il sostenuto, e se proprio non resisti alla tentazione di chiedergli perché non ha risposto alle tue chiamate, ti chiede: “Che volevi? Guardate che non è una tattica, la sua. E’ fatto proprio così. Mi verrebbe da definirlo un genotipo antropologico con caratteristiche tutte sue. Il telefono squilla, vede dal display che è un amico, potrebbe trattarsi non di una chiamata di cazzeggio, ma di una cosa importante. Semplicemente non risponde. Nessuna complicazione. Gioco, partita, incontro.

Ci sono pure quelli (sempre amici, dico) che rispondono. Ma solo ai messaggi su whatsapp o su messenger. Quanto al telefono, nisba. La tua vita può dipendere dal fatto che loro risponda al telefono? Pronti, prontissimi ad aiutarti, disponibili, solidali. Ma la richiesta va avanzata per vie formali.

Sono come gli adolescenti. I figli adolescenti. Avete mai provato ad aprire un dialogo coi figli adolescenti? Quando va bene, rispondono con monosillabi o quasi. Come è andata a scuola? Bene. Cosa avete fatto? Le solite cose. Chi c’era a quella festa? Amici. E tu ti rendi conto che non è proprio aria di dialoghi. Un muro che non c’è verso di scalfire.

Improvvisamente però sono loro a cercarti e si sciolgono come neve al sole, e ti dicono cose che non avresti mai neppure immaginato ti potessero raccontare. Ecco, gli amici che non rispondono mai al telefono sono proprio come i figli adolescenti.. Dettano loro l’agenda della comunicazione e del dialogo, ne scandiscono tempi e modalità. Se ti cercano, ti trovano. Vanno a colpo sicuro. Loro. Che poi è anche naturale. Hanno il tuo numero. Sei stato tu a darglielo. E se non gli rispondi quando ti chiamano, che glielo avresti dato a fare?