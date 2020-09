PALERMO – “L’ennesimo rinvio in consiglio comunale della delibera sul regolamento dei dehors infligge un duro colpo alle imprese sane di Palermo e dimostra il disinteresse della maggioranza verso un settore produttivo che crea lavoro e ricchezza ma che oggi, per l’immobilismo di questo consiglio comunale, rischia di chiudere i battenti”. Così Assoimpresa commenta la decisione del Consiglio comunale di Palermo di non discutere ieri in Aula le modifiche al regolamento dehors. “Il consiglio comunale dovrebbe fare gli interessi della città e aiutare la ripresa economica – dice il responsabile Pubblici esercizi di Assoimpresa Alfio Zambito – e invece si perde in beghe e liti di poco conto, indifferente alle enormi difficoltà che le aziende affrontano quotidianamente. Ma la nostra pazienza è finita: siamo pronti alle vie legali pur di non vedere chiudere le imprese”.

“Questo consiglio comunale si conferma sordo alle istanze del mondo produttivo – commenta il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi -. Oltre ai dehors, aspettiamo ancora che le forze politiche discutano della modifica all’articolo 5 e di tanti altri provvedimenti che potrebbero aiutare l’economia. Chiediamo al sindaco Leoluca Orlando di intervenire per sbloccare uno stallo inaccettabile”.

Sulla vicenda si è espresso anche Antonio Cottone, di Fipe Confcommercio Palermo: “Registriamo con profondo rammarico la mancata discussione e la conseguente approvazione del regolamento sui cosiddetti “dehors” che avrebbe potuto essere un importante segnale d’attenzione nei confronti degli imprenditori palermitani. Purtroppo, su questo tema tanti consiglieri di Sala delle Lapidi, sia di maggioranza che di opposizione, stanno consumando battaglie personali a scapito degli operatori che da mesi chiedono a gran voce regole chiare”, ha affermato. “Rimandare a settembre la trattazione di un testo fondamentale, utile a dare certezze agli operatori, rimasti senza risposte per troppi mesi, equivale alla scarsa attenzione e senso di responsabilità e al lassismo ingiustificabile di alcune parti politiche che evidentemente non hanno a cuore le sorti di imprenditori e commercianti palermitani. Il Consiglio comunale va in ferie senza dar seguito alle nostre reiterate e accorate richieste, nonostante l’impegno di alcune parti politiche – sottolinea Cottone – a noi resta soltanto l’amaro in bocca per una occasione perduta. I tanti imprenditori e gestori di locali vedono sfumare la possibilità di poter operare con nuove e più consone regole che permettano il tranquillo e regolare svolgimento del lavoro”.

“Inaccettabile immobilismo del Consiglio comunale che va in ferie senza adottare importanti provvedimenti come le modifiche al regolamento dehors e il regolamento sull’inclusione sociale, provvedimenti fortemente attesi dagli operatori economici e dalle famiglie più disagiate della città”. Il “grande rammarico” per lo stato di “grave stallo politico” viene manifestato dai consiglieri comunali di Sicilia Futura, Gianluca Inzerillo, Catia Meli, Giusi Russa e Ottavio Zacco, che in questi giorni hanno rappresentato a più riprese “la necessità di rendere proficui i lavori dell’aula”. “L’opposizione approfittando della debolezza della maggioranza è stata insensibile all’appello lanciato dagli esponenti di Sicilia Futura ed ha posto condizioni inaccettabili per la convocazione del consiglio comunale – aggiungono -. Chiediamo l’intervento del sindaco per richiamare tutti i consiglieri di maggioranza ad un assunzione di responsabilità rispetto alle proprie prerogative nel sostenere l’azione di governo della città che non può essere bloccata dalla irresponsabile azione ostruzionistica delle minoranze”.