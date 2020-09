PALERMO – Si è svolta questa mattina la commemorazione di Paolo Giaccone, ucciso l’11 agosto 1982 dalla mafia per essersi rifiutato di falsificare una perizia medica. La cerimonia si è tenuta all’Istituto di Medicina legale dell’Università di Palermo, al Policlinico, davanti al cippo eretto in suo onore. Per il Comune di Palermo era presente l’assessore Giuseppe Mattina. “Partecipando a questa cerimonia – ha detto Mattina – l’amministrazione comunale ha inteso onorare la memoria di un uomo, di un professionista, di un medico che ha perseguito fino in fondo, con rigore e trasparenza, i suoi compiti professionali, senza mai arretrare davanti alla minaccia mafiosa”. “Il professor Giaccone – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – è stato un esempio di professionalità unita all’etica e al rispetto della legalità, punto di riferimento della migliore società civile e professionale italiana”.

