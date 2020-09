Incendi in provincia di Palermo

Vigili del fuoco e forestale in azione.

PALERMO – Diversi incendi sono divampati in provincia di Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per spegnere roghi che minacciano abitazioni a Misilmeri, Baucina, Casteldaccia e San Cipirello. Per tutta la notte le squadre antincendio sono intervenute a Caccamo, sopra Monte San Calogero: le fiamme sono state spente all’alba. (ANSA).