PALERMO – Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marineo (Pa) per tentativo di omicidio. Intervenuto in aiuto di una donna che stava litigando con il coniuge, ha colpito con un pugno il marito, 40 anni; la vittima è caduta per terra e l’aggressore lo avrebbe continuato a colpire al volto. L’uomo di 40 anni è ricoverato nell’ospedale Civico a Palermo in prognosi riservata: è in pericolo di vita. (ansa)