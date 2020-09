La vacanza in Croazia finisce in tragedia per un gruppo di due famiglie santagatesi. Eugenio Vinci, manager di Sant’Agata di Militello, 57 anni, è morto per avvelenamento sulla barca su cui si trovava in vacanza per un tour nelle isole della Dalmazia. Con lui c’era anche il sindaco di Sant’Agata, Bruno Mancuso. Anche il politico si è sentito male ed è finito in ospedale a Spalato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ben più gravi invece due bambini rimasti intossicati e ricoverati in rianimazione. Non chiare le cause dell’intossicazione. Il gruppo di turisti aveva mangiato pesce ala sera prima nell’isola di Hvar ma non è detto che l’origine dell’avvelenamento sia alimentare, si potrebbe essere trattato di esalazioni in barca. Le autorità croate indagano. “È una terribile tragedia – commenta Bruno Mancuso raggiunto telefonicamente -. Siamo stati trattati molto bene e siamo fiduciosi per i due bambini”. Vinci, che viveva a Roma, è stato trovato morto stamattina. Potrebbe aver perso i sensi ed essere caduto sbattendo la testa sulla vasca. “Non sappiamo bene cosa sia accaduto solo che stavamo tutti male. Alcuni ci siamo ripresi presto, purtroppo il mio amico ha perso i sensi e battuto la testa”, riferisce incredulo Mancuso.