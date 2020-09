PALERMO – Da stamattina, con la chiusura del traffico veicolare da piazza Giulio Cesare verso piazza Vigliena, ha preso l’avvio il terzo step delle modifiche alla circolazione viaria nel centro storico. Il provvedimento sarà perfezionato con l’apposizione dell’ultima segnaletica nei prossimi giorni e domani saranno posizionati i jersey, secondo le disposizioni emanate dalla questura in materia di sicurezza delle aree pubbliche. Oggi è stato istituito un comitato di monitoraggio del provvedimento coordinato dagli uffici della Mobilità urbana del Comune di Palermo, composto da Polizia municipale, Amat e Coime. Il primo step di monitoraggio durerà un mese: la prossima riunione è convocata per il 10 settembre (prima dell’inizio dell’anno scolastico). Fra le 7 e le 10 sarà possibile circolare – con l’inversione del senso di marcia rispetto al passato – da piazza Giulio Cesare in direzione Quattro Canti (Piazza Villena). Dalle 10 la circolazione su via Maqueda sarà esclusivamente appannaggio dei pedoni. “Un giorno storico per Palermo – dice il sindaco Leoluca Orlando – sia per la sua vivibilità sia per la mobilità dei cittadini. Si completa un percorso non facile iniziato diversi anni fa e che inizialmente aveva visto la forte opposizione di commercianti e residenti, oggi invece sempre più convinti della bontà di queste scelte”. (ANSA).