“Renzi al governo?

ROMA- ‘Renzi di nuovo al governo grazie ai 5Stelle? Una truffa contro gli Italiani, una vergogna’. E’ la prima dichiarazione oggi del leader leghista Matteo Salvini. Intanto Dario Franceschini con un tweet apre al governo di legislatura. ‘Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che – scrive l’esponente Pd – credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al Pd: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al segretario’. Oggi l’Aula del Senato, alle 18, vota sul calendario che la capigruppo ha indicato ieri stabilendo la data del 20 agosto per le comunicazione del premier Conte e il voto sulla sfiducia presentata della Lega. E il centrodestra torna a compattarsi intorno alla Lega: atteso per oggi a Palazzo Grazioli un incontro tra Berlusconi e il capo del Carroccio. (ansa)