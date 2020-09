La Regione vara nuove nomine. Alessia Davì è il nuovo commissario straordinario dell’Istituto regionale del vino e dell’olio. La delibera dell’8 agosto del presidente della Regione Nello Musumeci è stata pubblicata on line. Davì, funzionario della Regione, è stata proposta per la nomina dall’assessore regionale all’Agricoltura Edi Bandiera. Nominato il commissario straordinario anche dell’Istituto Sperimentale Zootecnico: pè il dirigente regionale Giovanni Natalino Sutera, nominato dal presidente della Regione su proposta dell’assessore all’Agricoltura. I due commissari saranno in carica fino all’insediamento degli organi ordinari e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La giunta regionale ha inoltre deciso la nomina di Valeria Livigni, vedova dell’ex assessore Sebastiano Tusa al vertice della Sovrintendenza del Mare, creatura del grande archeologo tragicamente scomparso nell’incidente aereo in Etiopia. Al posto di Livigni al Museo Riso va Luigi Biondo.