Orlando e la crisi di governo

PALERMO – Con una intervista al quotidiano ‘Avvenire’ Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, prende posizione sulla crisi di governo e sulla prospettiva di nuove elezioni o nuovo Esecutivo: “L’accordo Pd-M5s solo per evitare il voto e’ inaccettabile – afferma -. L’Italia ha bisogno di una visione, in un momento di continua mortificazione dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali per tutti. Non serve dirsi contro Salvini, ma e’ urgente offrire una proposta alternativa credibile”. Su una ipotesi di nuovo governo, Orlando ricorda che “siamo in un sistema parlamentare, sono i parlamentari che devono decidere. L’importante – aggiunge – e’ che abbiamo una visione condivisa sui fondamentali. Il fatto irrinunciabile e’ il rispetto della legalita’ costituzionale, che prevede in primo luogo il ruolo del Parlamento, ma anche il rispetto dei diritti umani, il principio della separazione dei poteri, il rispetto dei valori fondanti dell’Ue. Se perdiamo di vista questo tipo di obiettivo – ancora Orlando – si da’ un fondamento all’affermazione devastante del ‘giovane Mussolini’, cioe’ Salvini, che dice ‘votiamo, cosi’ ho i pieni poteri'”. Dal sindaco di Palermo un cenno al ruolo dei cattolici in questo momento: “Ci sono troppi buffoni in giro – afferma – che da una parte si classificano come cattolici, dall’altro votano provvedimenti impresentabili, salvandosi la coscienza dicendo di essere assenti per caso”.

(DIRE)