Palermo, la carica dei 300

PALERMO – In 300 si sono presentati a Sanlorenzo mercato per l’apertura della campagna abbonamenti. Da oggi a sabato, dalle 11 alle 19, i 2.210 abbonati della passata stagione potranno confermare il proprio posto al “Barbera”. Poi lunedì e martedì toccherà ai vecchi abbonati che hanno deciso di cambiare posto. Da mercoledì 21 agosto, invece, scatterà la vendita libera. I nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere anche online sul sito Vivaticket. La campagna resterà aperta fino a venerdì 6 settembre. Il primo a rinnovare il proprio abbonamento è stato il presidente Dario Mirri che ha confermato il posto in gradinata. Anche Salvo Ficarra, con il figlio Tommaso, ha sottoscritto l’abbonamento, ma lo ha fatto in tribuna sostenitori. Per sottoscrivere gli abbonamenti non sarà più necessaria la tessera del tifoso. I prezzi sono molto più bassi rispetto al passato e sono previste riduzioni per under 18, donne e over 65: il costo dell’abbonamento intero varia da 70 euro per le curve a 1000 euro per la tribuna sostenitori.(ANSA).

IL VIDEO DI FICARRA