Se la Lega vincesse le elezioni e creasse un governo sarebbe ‘con Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia’ e impegnato sul fronte delle verifiche sul reddito di cittadinanza. Così Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera. Il leader leghista spiega che ‘ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte di imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso’. Poi dice a Rtl 102.5 ‘con le elezioni a ottobre o novembre non c’è in ballo nessun aumento dell’Iva, il 20 sfiduciamo Conte, poi no a governi strani’. Di Maio, in una intervista al Fatto quotidiano, definisce quella di Salvini sul taglio dei parlamentari una ‘mossa della disperazione, sul voto decide il Colle’. (ansa)