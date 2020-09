ROMA – Nessuna seconda chance per Matteo Salvini: “ora si è messo da solo fuori dal percorso della storia”. Lo sostiene il leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in un video su Fb dove esprime “grande preoccupazione per quello che succede a Roma” ma rassicura: “Noi con responsabilità guardiamo al bene del Paese. Lavoriamo perché non vogliamo gettare il paese in quel baratro che ci avevano lasciato” “C’è stato un problema che ha creato Matteo Salvini, un traditore del popolo. Sta guardando le sue tasche, non al bene del paese ma la cosa interessante è che ieri Salvini ha fatto una clamorosa marcia indietro. Ma quando una persona si dimostra per quello che è non è più utilizzabile, non si può più lavorare con lui: si è dimostrato inaffidabile una volta e lo farà ancora. Questo paese ha invece bisogno di persone serie non di giullari, cazzari e traditori”. Per Cancelleri “Salvini è tornato indietro semplicemente perché vede che gli sta franando il terreno sotto i piedi e anche i sondaggi lo vedono calare a picco”. Insomma, “non si torna indietro con un colpo di spugna. Ora non si merita nessuna possibilità di avere una seconda chance”. Quindi: “tagliamo il numero dei parlamentari e poi si vedrà. Operazioni del tipo calciomercato lasciatele alle fantasie della fantapolitica. Sono solo balle. Se Matteo Salvini voleva starci poteva continuare, ora si è messo da solo fuori dal percorso della storia”.