Gol ed entusiasmo

PALERMO – Oltre duemila tifosi hanno assistito al debutto stagionale del nuovo Palermo nel test contro la Supergiovane Castelbuono: è finita cinque a zero. In evidenza per la squadra allenata da Rosario Pergolizzi che il primo settembre esordirà nel campionato di Serie D il bomber Giovanni Ricciardo, autore di due gol; sul tabellino dei marcatori anche Christian Langella, che ha realizzato il gol che passerà come il primo nella storia del nuovo Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, Alessadnro Martinelli e Andrea Rizzo Pinna. Pergolizzi per la prima uscita della squadra rosanero ha schierato Pelagotti fra i pali; i difensori Doda, Accardi, Dellafiore e Vaccaro; i centrocampista Martin davanti alla difesa, Kraja, Langella, Martinelli a centrocampo; Ricciardo e Rizzo Pinna in attacco. L’allenatore rosanero, in considerazione del fatto che l’amichevole è arrivata al sesto giorno di preparazione ha fatto disputare il primo tempo da 40′ e il secondo da 35′. Non ha partecipato al test amichevole Mario Alberto Santana per delle vesciche ai piedi. (ansa)