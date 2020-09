Stop ai camerieri

Il cameriere tuttofare immaginato da Alberto Sordi in ‘Io e Caterina’ diventa realtà: molti ristoratori lamentano difficoltà nel reperire personale di sala adeguato, e così optano per servitori hi-tech. In forte ascesa i totem con interfaccia touchscreen al tavolo, corner self-service e ordini via app, complice il crollo del costo delle macchine: -40% dal 2005. E anche i cassieri sono una specie in via di estinzione, grazie ai pagamenti cashless via smartphone. (ANSA).