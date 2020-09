E’ morto il papà

E’ morto il comandante Tommaso Zarcone, padre della nostra collega Roberta che lo ha ricordato così su facebook: “Ora dormi papà. Dormi e riposa. La tempesta è passata, la nave è in porto. Un porto sicuro che tu hai costruito per noi. Un attracco silenzioso e potente. Fatto d’amore timido e burbero, ma sempre amore era. Saldo nella sua struttura, non ha scricchiolato mai”. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina. A Roberta e alla sua famiglia le nostre più affettuose condoglianze.