Simon non ce l’ha fatta

Sono cominciate all’alba le operazioni di recupero della salma del giovane turista francese Simon Gautier, trovata ieri sera in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. L’escursionista era disperso dal 9 agosto, quando con una telefonata al 118 aveva chiesto aiuto dicendo di essere caduto in un crepaccio e di essersi rotto le gambe. Le operazioni di recupero sono rese difficili dalla particolare configurazione del luogo. Gli amici giunti dalla Francia, che negli ultimi giorni hanno partecipato alle ricerche, accusano i soccorsi: “Errori fin dall’inizio”. (ansa)