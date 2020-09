Sedicenne massacra

Ha ucciso i familiari a colpi d’ascia, poi si è tolto la vita. Protagonista della tragedia un sedicenne di un villaggio della di Ulyanovsk, in Russia. La notizia è riportata da Russia Today, che racconta l’autore della strage come uno studente modello.

“Ho deciso di lasciare questa vita e per non far stare male i miei familiari ho deciso di prenderli con me”, avrebbe scritto il giovane in una nota. Prima di togliersi la vita ha massacrato la madre, i nonni, la sorella e il fratellino di quattro anni. Poi, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe scalato una torre delle telecomunicazioni e si sarebbe gettato di sotto.