Calci, pugni e spranghe

Pugni, calci, urla e spintoni, mentre alcuni tra i presenti impugnavano anche delle spranghe. Queste le scene a cui hanno assistito i residenti di via dei Vanni, a Firenze, intorno alle 4 della scorsa notte. La Nazione scrive che una decina di stranieri si sono fronteggiati dopo aver divelto i pali che delimitano la strada.

Dalle parole ai fatti in pochi secondi, poi violenza per circa venti minuti. Un video ritrae l’accaduto, fotogramma dopo fotogramma: tra calci e pugni spuntano fuori anche mazze e paletti usati come spranghe. Non sono ancora chiari i motivi degli scontri, sedati sia dai carabinieri che dalla polizia.