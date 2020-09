Dalla chat all’appuntamento

L’aveva conosciuta in una chat di incontri e aveva deciso di invitarla a casa per cena; in realtà, però, la donna era un uomo armato di coltello. Il protagonista della vicenda, un 30enne della periferia nord est di Roma, è stato minacciato e rapinato. Lo si apprende su Il Messaggero e Il Tempo.

La ricostruzione dei fatti secondo gli inquirenti. Bussano alla porta e il ragazzo apre, ma sulla soglia, invece della presunta nuova conoscenza, c’è un uomo; coltello alla mano, il malvivente riesce a entrare nell’appartamento, minaccia la vittima e gli chiede del denaro. Riesce a ottenere solo 10 euro. Nel frattempo il padre della vittima accorre in suo aiuto, ma senza sortire l’effetto sperato: il rapinatore si impossessa delle chiavi di una Fiat Punto, poi fugge a bordo dell’auto.

Allertati da padre e figlio, i carabinieri di Roma sono riusciti a individuare il rapinatore, in un’area di servizio a bordo della Punto rubata. Bloccato dai militari con il coltello della rapina ancora con sé, l’uomo è stato arrestato con le accuse di “rapina aggravata” e “resistenza a pubblico ufficiale”.