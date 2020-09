Sarà eseguita oggi l’autopsia su Giulio Vitti, il ragazzo di 17 anni morto domenica a Monopoli dopo un malore in casa. L’evento – secondo quanto riferiscono i giornali locali – si è verificato due giorni dopo una visita per febbre alta e otalgia nell’ospedale di Monopoli: Giulio era stato dimesso. Il sostituto della Procura di Bari Luisiana Di Vittorio, che, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.