Omicidio nelle campagne di Genoni, nel Sud della Sardegna. Nella tarda serata di ieri, Roberto Vinci, di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato centrato da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si stava recando in un terreno di sua proprietà. Trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, è morto a causa delle gravi ferite riportate. In tutta la zona è caccia all’uomo.