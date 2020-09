Open Arms, è caos

Fateli sbarcare tutti e subito quei corpi prigionieri sulla superficie del mare, in preda alla nausea, al vomito, al dolore. E poi, se volete, riprendete il gioco del Risiko sulle pelle altrui. E datevi reciprocamente la colpa. E scannatevi sui social. E scrivete: buon appetito pesci.

E insultate tutti e insultatevi: quelli che si credono buoni e quelli che posano da cattivi. I migranti si stanno buttando in mare dalla Open Arms ancorata a Lampedusa, perché non resistono più. Il procuratore Patronaggio avverte: “La situazione è esplosiva, devo riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male”.

Fateli sbarcare subito. Poi ci sarà tempo per scrivere ancora su Facebook, per rivendicare la difesa dei confini, per gridare: accoglieteli tutti. Ci sarà tempo per riprendere il gioco sul dolore degli altri e per dire che Richard Gere aveva bisogno di farsi pubblicità, perché in effetti non lo conosce nessuno.

L’emergenza, adesso, è un’altra. Ci sono corpi di esseri umani incatenati alla sofferenza. Devono essere liberati.