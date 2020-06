Assalto armato al market

La rapina in corso dei Mille.

PALERMO – Tre banditi armati di pistola ieri sera hanno assaltato il market Conad in corso dei Mille a Palermo. I rapinatori avrebbero portato via diecimila euro e sono fuggiti a piedi lasciando lo scooter con cui erano arrivati perché qualcuno che aveva assistito al colpo ha portato via le chiavi rimaste appese nel motociclo. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.(ANSA).