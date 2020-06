PALERMO – Via libera al Piano delle assunzioni 2019 dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo che stabilizza 70 precari storici dell’ente. A firmare il provvedimento il commissario straordinario Ferruccio Ferruggia che, “nel rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale”, ha approvato il programma di stabilizzazioni. “L’eliminazione del precariato storico – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – rientra fra gli obiettivi che il governo Musumeci ha dato a tutti i dieci commissari degli Iacp siciliani. Dopo Enna e Trapani, oggi è la volta dello Iacp di Palermo, istituto che fra l’altro aveva la quota più consistente di dipendenti a tempo determinato”. “Fino a quindici mesi – sottolinea Falcone – i dipendenti degli Iacp, stabilizzati e non, manifestavano tutto il loro disagio per la loro condizione di incertezza e soprattutto per i gravi ritardi negli stipendi. Oggi, dopo un accurato lavoro di risanamento, le paghe vengono erogate con regolarità e si è imboccata la strada della stabilizzazione dei precari. Il Governo Musumeci investe così sulla stabilità e il buon andamento della pubblica amministrazione”.

