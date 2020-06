Incidente, l’auto si ribalta

Trasferito in elisoccorso a Palermo. La prognosi è riservata.

JOPPOLO GIANCAXIO (AGRIGENTO) – Un tredicenne di Joppolo Giancaxio (Ag) è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la strada che conduce al piccolo Comune agrigentino. L’auto, una Polo Volkswagen, guidata dalla sorella diciannovenne si è ribaltata all’improvviso. La giovane ha riportato delle lievi contusioni, mentre il ragazzino – a causa di un trauma cranico – è stato trasferito in elisoccorso del 118 in un ospedale di Palermo. La prognosi sulla vita è riservata. Sul posto, hanno lavorato i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).