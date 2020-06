Latitante da sei giorni

Il 16 agosto era evaso in occasione di una visita in ospedale, ma dopo sei giorni di latitanza Vincenzo Sigigliano è stato catturato nel Napoletano. Il 47enne era detenuto nel carcere di Rebibbia, a Roma, dove stava scontando una pena di 7 anni, 1 mese e 6 giorni per truffa e falso, ed era fuggito dal nosocomio Sandro Pertini. Lo scrive TgCom24.

Sigigliano aveva trovato rifugio a Melito, in casa di una parente: è la vedova di un uomo scomparso tre anni fa nella faida interna al clan Amato-Pagano. Il figlio 24enne della donna è stato arrestato per “procurata inosservanza di pena”.