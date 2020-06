PALERMO – Anche Djlan Greco, 26 anni, che era nello scooter guidato dal cugino morto in un incidente stradale in corso dei Mille a Palermo, tra martedì e mercoledì scorsi, è morto all’ospedale Civico dopo essere stato ricoverato 24 ore fa dopo un incidente in Corso dei Mille a Palermo.

Il motociclo guidato da Gianluca Montesano, 28 anni, si era scontrato con la Mercedes classe A guidata dal 31enne S.N. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla polizia municipale. L’auto del guidatore è stata sequestrata e l’automobilista iscritto nel registro degli indagati.

(ANSA).