No al cambio d’ospedale

Daniela Pileri ha 37 anni ed è affetta da sclerodermia sistemica e polimiosite, e avrebbe bisogno di un ricovero urgente in una struttura specialistica. Mesi fa la donna era stata ricoverata al ‘Paolo Dettori’ di Tempio, in Sardegna, in attesa di trasferimento; data designata il 19 agosto, il ‘Mater Olbia’ l’ospedale che l’avrebbe dovuta accogliere. Un passaggio che però non è mai avvenuto. Così, la vicenda approderà in Procura: lo assicura Maria Lapia, deputata del Movimento cinque stelle e componente della commissione Sanità alla Camera, come scrive il Fatto Quotidiano.

Dopo un primo ricovero a Olbia e il successivo passaggio nella struttura gallurese, tutto sembrava suggerire il ‘Mater Olbia’: l’ospedale oggi è in mano qatariota, in partnership con il policlinico ‘Gemelli’ di Roma e destinatario di finanziamenti da 150 milioni in tre anni in convenzione con la Regione Sardegna. Il trasferimento sarebbe saltato a causa della febbre, “ma in una paziente immunodepressa la febbre è una condizione permanente – sostiene Lapia – e in ogni caso la si può sempre trasferire in ambulanza verso una destinazione più idonea rispetto a quella in cui si trova adesso. La verità è che il Mater Olbia è una scatola vuota, dietro la quale si muovono interessi giganteschi”.

La vicenda è stata sottoposta anche al ministro della Salute, Giulia Grillo, a cui Lapia fa presente di aver scritto due volte: “Secondo quanto comunicatomi allora dal dott. Franco Pala (primario della rianimazione di Olbia, ndr) la paziente sarebbe stata trasferita nella struttura Mater Olbia, entro e non oltre la data odierna (19 agosto 2019) – si legge nella nota della deputata al ministro -. Tuttavia tale trasferimento al momento non risulta avvenuto”.

Lapia e i familiari di Daniela Pileri chiedono perché la donna non sia stata subito trasferita nella struttura di alta specializzazione, e come sia possibile che una condizione permanente come la febbre rappresenti un ostacolo. “Ho chiesto – aggiunge la deputata M5s – che entro le 24 ore successive alla data indicatami per il trasferimento, per la signora Pileri venisse trovata una sistemazione idonea al suo caso e alle cure di cui necessita. In caso contrario – precisa – sarebbe partito un esposto alla procura di Tempio, cosa che ho puntualmente fatto”. Una scelta ulteriormente motivata dalla crisi di governo e dall’eventuale sostituzione del ministro, che rischiano di ‘congelare’ il caso della paziente sarda.