“Cracolici? Il Pd sia responsabile

“Le dichiarazioni di Antonello Cracolici sono l’emblema di quanto nel Pd siciliano per qualcuno il regolamento dei conti interni al Partito venga prima anche dell’invito al buon senso rivoltoci dal Presidente della Repubblica Mattarella a conclusione del primo giro di consultazioni”. Lo dichiara il deputato alla Camera del Partito democratico, Carmelo Miceli replicando all’intervista a LiveSicilia del deputato regionale Antonello Cracolici.

“Uno con l’esperienza di Cracolici – prosegue – non può cambiare idea ogni tre giorni (tanti sono i giorni passati dal suo voto favorevole in direzione nazionale rispetto all’ODG che autorizza il Segretario a tentare la creazione di un Governo di legislatura, quelli passati dalle sue dichiarazioni pubbliche su una possibile intesa con il movimento 5 Stelle siciliano sono di più). Uno come lui non può fare finta di non capire che, per appagare il suo senso di rivalsa interno, il prezzo da pagare è avere Salvini e Calderoli prossimi Presidenti del Consiglio e della Repubblica e consentire la nascita di un Governo che avrebbe come scopo principale la realizzazione dell’autonomia secessionista. Dinanzi al senso di irresponsabilità con cui Salvini ha aperto una crisi folle – prosegue Miceli – il Pd ha il dovere di rispondere con la responsabilità, ritrovando la sensibilità istituzionale che il momento impone e rinviando ogni bega interna alla prossima fase congressuale. Se non lo faremo, se risponderemo alla irresponsabilità di Salvini con altrettanta irresponsabilità, – conclude – i nostri elettori e i nostri militanti non ce lo perdoneranno”.