PALERMO – La guardia costiera, gli agenti del commissariato di polizia San Lorenzo, i tecnici dell’Asp e i vigili del fuoco hanno effettuato una serie di controlli a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Al termine cinque titolari di alcuni ristoranti in piazza Beccadelli sono stati denunciati per occupazione abusiva di demanio marittimo. E’ stata rimossa un’intera veranda con sedie e tavoli che impediva il passaggio pedonale in piazza. Durante il blitz gli uomini della guardia costiera hanno multato quattro ristoratori con multe da 1.500 euro ciascuna perché sono stati trovati 56 chili di pesce privi dei documenti che ne attestano la tracciabilità.

(ANSA).