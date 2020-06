PALERMO – Da Roma arriva il via libera alla mobilità orizzontale tra le aziende del comune di Palermo. L’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha infatti approvato la proposta dell’amministrazione che sblocca così il passaggio dei lavoratori da una società all’altra.

“Ho già convocato per la prima settimana di settembre una riunione con gli amministratori delle stesse aziende e col vicesindaco – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – per riprendere la valutazione e programmazione dei passaggi successivi che potranno avere ricadute positive sia per i lavoratori, sia per i conti e l’operatività delle aziende interessate”.

“Questa notizia e’ fondamentale anche per i lavoratori di Reset – dice Salvo Barone, segretario generale del sindacato Asia – Infatti il processo di mobilità consentirà all’azienda un risparmio di circa 2,5 milioni all’anno che, se redistribuiti ai lavoratori, potrebbero permettere l’attivazione degli accordi che da tempo restano inattuati, come per esempio l’aumento da 32 a 36 ore settimanali e un miglioramento del sistema di tutele. Adesso l’amministrazione comunale non ha più alibi, pertanto attendiamo l’incontro fissato nei primi settembre per definire il quadro operativo complessivo.

I numeri parlano di 83 dipendenti Reset alla Rap, 17 in Amat, meno di 10 in Amg, una decina in Sispi: cifre che ovviamente vanno conciliate con le esigenze delle singole società e con la loro capacità di farsi carico dei nuovi dipendenti. A inizio settembre si dovrà inoltre stabilire se utilizzare le vecchie graduatorie o emanare nuovi bandi.