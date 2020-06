PALERMO – Due guasti riparati e trenta punti luce riaccesi sul lungomare di Mondello, un altro intervento di manutenzione ordinaria completato in via Cala. Queste alcune delle attività effettuate nel corso della settimana dagli operatori del servizio di pubblica illuminazione di AMG Energia a Palermo. L’intervento di manutenzione ordinaria a Mondello ha consentito di riaccendere 30 punti luce su viale Regina Elena, il lungomare della borgata marinara, nel tratto compreso fra lo stabilimento Charleston e il lido ‘Ombelico del mondo’. Sono stati riparati due guasti di bassa tensione, inoltre, che hanno richiesto l’esecuzione di scavi, e successivi ripristini per individuare il tratto di cavo sottotraccia in disservizio. In via Cala, invece, nel tratto fra il curvone e Porta Felice, è stato allestito un cantiere che ha permesso la riaccensione di 14 punti luce, con la sostituzione di lampade e valvole di tensione. Un intervento di riparazione è ancora in corso nella zona di via Michelangelo, dove gli impianti sono in funzione a punti luce alternati per il guasto ad uno dei due circuiti di alimentazione sul quale gli operatori sono al lavoro. “Nonostante le ferie che aggravano la carenza di personale, anche se con difficoltà stiamo assicurando i nostri servizi alla città relativi alla pubblica illuminazione, alla distribuzione gas e ai servizi energetici – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera -. Ma siamo in sofferenza e lo saremo sempre di più con i prossimi pensionamenti, per il venir meno di operatori tecnicamente qualificati che rimangono senza un’adeguata sostituzione”. Tra le “criticità” segnalate dall’azienda, inoltre, anche “il venir meno delle condizioni di sicurezza in due cabine di pubblica illuminazione, di proprietà del Comune, denominate ‘Sampolo’ e ‘Aurispa’, dove si sono verificati distacchi di calcinacci”. Per questa ragione, in attesa di interventi da parte delle maestranze comunali, è stato vietato l’accesso agli operatori di AMG Energia all’interno delle strutture per effettuare riparazioni di guasti. “Sono venute meno le condizioni per lavorare in sicurezza – dice ancora Butera – e va tutelata l’incolumità degli operatori. Abbiamo già informato del problema gli uffici competenti del Comune. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disservizi: non appena la situazione di pericolo verrà eliminata, i nostri interventi saranno immediati”. In questo momento, infatti, rimangono sospese alcune riparazioni relative alle due cabine.