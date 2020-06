“No al doppio forno

‘Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno’. Lo ha ribadito il segretario Dem Nicola Zingaretti da Amatrice: ‘Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori’. E ha aggiunto: ‘Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta ascoltando e rispettandoci l’uno con l’altro’. Il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci ricorda che ‘ieri con la delegazione del M5s abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese’