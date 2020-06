PALERMO – Una discarica a cielo aperto: a questo si è ridotta la via Brasca, una delle strade che collegano Palermo al santuario di San Benedetto il Moro, compatrono della città e meta di centinaia di turisti e pellegrini. “Purtroppo via Brasca è diventata emblematica di una città devastata da delinquenti che trasformano ogni angolo in una discarica – dice il consigliere comunale del Pd Giovanni Lo Cascio – In particolare in via Brasca transitano anche tanti residenti nei comuni vicini come Belmonte Mezzagno, Villabate, Bagheria o Casteldaccia che non esitano ad abbandonare i rifiuti, come dimostrano i controlli della Polizia Municipale. In tanti, per non fare la differenziata nei propri comuni di residenza o nel proprio quartiere, trasformano la periferia di Palermo in una discarica. Un fenomeno inaccettabile, su cui chiediamo il massimo del rigore”.