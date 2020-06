Si tuffa in mare e annega

La vittima, originaria del Gambia, è un ospite in una comunità di Caltagirone.

RAGUSA, 24 AGO – Un diciassettenne del Gambia, ospite in una comunità di Caltagirone, è morto annegato dopo essersi tuffato in mare a Randello, riserva naturale a Ragusa. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo dopo l’intervento di alcuni medici in vacanza e della polizia di Stato. La squadra mobile sta ricostruendo quando accaduto secondo le testimonianze degli altri giovani migranti, degli educatori e dei nnega a randeprimi soccorritori.