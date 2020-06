Tre giorni di grande musica

Tre giorni di musica: in scena Secret di Fabio Greco, il concerto di Federico Poggipollini e Robby Pellati storici componente della band di Luciano Ligabue, ed il live di Maurizio Solieri storico chitarrista e compositore della musica di Vasco Rossi.

Una tre giorni che inizia sabato 24 agosto e finisce lunedì 26 agosto tutta interamente dedicata alla musica, è ciò che accadrà in questi giorni a Favignana per la rassegna “Favignana Summer Fest”, patrocinata dal Comune di Favignana per l’Estate Egadina.

In Piazza Matrice, la prima data della rassegna Rock avrà la meglio con la presenza di Federico Poggipollini detto “Il capitano” o “il chitarrista” o “il braccio destro di Ligabue tra palco e realtà”, ovvero uno dei più grandi artisti italiani in circolazione.

Storico ed attuale chitarrista di Luciano Ligabue, si esibirà per la seconda volta a Favignana insieme al collega della band “La Banda”, il batterista Robby Pellati, ospiti entrambi degli Acquario Palude, ovvero la band tributo Ligabue per eccellenza in Sicilia

Domenica 25 al tramonto, in una location suggestiva, presso il villino Florio andrà in scena il concerto del pianista palermitano Fabio Greco dal titolo “Secret”.

“Secret è esuberanza di fantasia inventiva ed eccezionale sensibilità timbrica sono alla base della musica del compositore Fabio Greco, sempre caratterizzata da una nettezza del disegno melodico, da un’agilità di fraseggio e da una vivacità di contrasti ritmici. La sua scrittura musicale è minimalista e trasparente sia nei tempi lenti che quelli allegri.

I brani musicali saranno eseguiti da i solisti de gliarchiensemble, realtà musicale di fama internazionale e dal soprano Sanam Ighani dalle strepitose capacità vocali. Insieme al compositore coinvolgeranno il pubblico con sonorità e melodie accattivanti.

Il compositore palermitano sarà accompagnato dalla cantante Sanam Ighani, cantante lirica di origine persiana, è nata a Palermo e si è diplomata al conservatorio Bellini sotto la guida di Elvira Majorca. Vanta esperienze da corista al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana sotto la guida del maestro Fabio Ciulla. E passi da solista nel musical con il conservatorio di Palermo e attraverso un gemellaggio con l’università musicale del Minnesota, a Duluth.

Insieme al compositore si esibiranno “GliArchiEnsemble” orchestra da camera nata a Palermo dall’unione delle prime parti dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

La kermesse si chiuderà in bellezza con uno straordinario concerto, sempre a Favignana, lunedì 26 agosto in Piazza Matrice, a partire dalle ore 22, dedicato al re del rock: Vasco Rossi. Un tributo con la band “Colpa d’Alfredo”, che vedrà la partecipazione di un altro apprezzato musicista: Maurizio Solieri, che ha partecipato a quasi tutti gli album del noto cantante, e dopo qualche anno ha cominciato a comporre musiche con e per Vasco; la prima è “Canzone”, poi quelle che diventeranno “Ridere di Te” e “Dormi dormi” e “Lo Show”. I suoi riff e gli assoli fanno di lui un chitarrista rock amato in Italia. “Sono molto contento di tornare a Favignana”, scrive Solieri sulla sua Official Page Facebook.