Droga nascosta in bagno

Nel quartiere “Ballarò”, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Candeh James Jerry, nato a Palermo, classe 1989, ivi residente, in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

A seguito della esito perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto gr. 4 circa di crack, suddivisi in 19 dosi nascosti in un contenitore in plastica per vitamine, custodito sulla specchiera del bagno 15 euro, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.